Nei giorni scorsi abbiamo aperto l’attraversamento pedonale sugli ex sedimi ferroviari in zona Sant’Anna. Si tratta di un intervento a lungo richiesto da albergatori e residenti, realizzato completamente con risorse interne grazie alla progettazione del Geometra Ercole e alla lavorazione degli operai del Comune. Nel presentare l’attraversamento voglio anche ringraziare Ercole e gli operai per l’impegno profuso.

Cristiano Za Garibaldi, assessore comunale a Diano Marina