Hanno avuto avvio la scorsa settimana, nel tratto iniziale di Via Sapergo a Bordighera, alcuni importanti lavori di consolidamento che si sono resi necessari per sanare un cedimento strutturale della via stessa. L’intervento, effettuato dalla Società Autostrada dei Fiori, avrà una durata prevista di circa 11 mesi. A causa di tali lavori, il tratto iniziale di Via Sapergo è attualmente percorribile a senso unico alternato, con precedenza per chi arriva dall’autostrada. Si suggerisce la percorrenza esclusivamente ai residenti ed agli aventi diritto.