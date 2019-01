Sabato 12 gennaio all’Istituto “C. Colombo” di Sanremo e nella sede staccata di Arma di Taggia ci sarà l’OPEN DAY. Gli orari saranno dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18 sia a Sanremo, sia ad Arma di Taggia.

Genitori e giovani studenti delle terze medie potranno così vedere la scuola, parlare con i docenti dei vari corsi presenti e conoscere nel dettaglio tutte le informazioni anche dagli studenti interni che saranno presenti per l’intera giornata. I ragazzi delle scuole medie potranno prenotarsi per effettuare dei laboratori durante la giornata (scheda di prenotazione online sul sito dell’Istituto).

L’Istituto presenta infatti sette diversi indirizzi (a Sanremo: Relazioni Internazionali per il Marketing; Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Informatica; Amministrazione Finanza e Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Costruzione, Ambiente e Territorio; Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate; ad Arma di Taggia: Liceo Scientifico Sportivo e Amministrazione Finanza e Marketing ) e sarà ben lieto di illustrare anche tutte le interessanti novità e i progetti extrascolastici legati ai PON finanziati dall’Unione Europea.

Inoltre per tutto il mese la Segreteria dell’Istituto e un team di Insegnanti, saranno a disposizione per offrire un servizio di orientamento e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica e, se necessario, per inserire le domande per conto delle famiglie, in tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”. E’ possibile farlo durante gli open day, mentre negli altri giorni basta fissare un appuntamento telefonando al numero 0184-502488 a Sanremo e al numero 0184-44523 ad Arma di Taggia. In ogni caso bisogna portare con sé i seguenti documenti al momento delle operazioni di iscrizione on-line: codice fiscale dei genitori e dell’alunno; documento d’identità del genitore che effettua l’iscrizione; indirizzo e-mail valido e relativa password.