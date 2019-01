Fabio Fognini, 31enne tennista di Arma di Taggia, è stato eliminato nei quarti di finale del torneo “ASB Classic” sui campi in cemento di Auckland, Nuova Zelanda. Fognini, numero 13 al mondo e testa di serie numero 2 del torneo, è stato sconfitto per 6-3 6-1 del tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 34 Atp. Per la quinta volta su 7 il 35enne tedesco ha battuto Fognini.