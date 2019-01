Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I Carabinieri del Nas nel corso delle festività di fine anno hanno intensificato i controlli sulla sicurezza alimentare. In provincia di Imperia è stata sospesa l’attività di un panificio, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tali da non garantire la sicurezza dei prodotti da forno.

