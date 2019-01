Venerdì 11 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Centrale di Sanremo, avrà luogo un concerto dal titolo “Quando la radio cantava” presentato dall’Associazione Ritorno all’Opera.

Il soprano Susie Georgiadis, con la sua calda voce e la sua spumeggiante personalità, e la possente voce del tenore napoletano Domingo Stasi saranno interpreti delle melodie che hanno fatto la storia della grande canzone italiana, “Quando la radio cantava” come recita il titolo stesso dello spettacolo richiama gli anni d’oro dell’Italia del dopo guerra.

Come non ricordare lo splendido motivo di Domenico Modugno “Nel blu dipinto di blu”, vincitore del Festival di Sanremo del 1958? Come non ricordare che fu proprio il Festival, con le sue celebri canzoni, a contribuire alla unificazione culturale del nostro paese? Processo di unificazione che non si è fermato certo a quel lontano 1861 ma si è faticosamente fatto strada attraverso due guerre mondiali, tanta sofferenza e tanto dolore, ma anche attraverso la gioia della rinascita di cui possiamo dire fu emblema il Festival di Sanremo, prima con la radio e poi con la tv. Quello proposto dal teatro Ariston sarà dunque un invito ad un suggestivo e un po’ nostalgico “viaggio musicale” tra canzoni come Volare, Voglio vivere così, Non ti scordar di me, L’amore è una cosa meravigliosa che hanno segnato la storia del costume italiano.

La parte strumentale sarà curata dal maestro Andrea Albertini al pianoforte che accompagnerà le virtuose note del violino di Livia Hagiu, che ci presenterà brani strumentali di N.Piovani, A.Piazzolla, Rondò Veneziano.

Le note degli artisti saranno commentate da anedotti, curiosità, immagini sul maxischermo testimoni di un epoca ancora viva nei nostri ricordi.

Prezzi di ingresso PLATEA: € 18,00+2,00 prevendita

GALLERIA € 13,00+ 2,00 prevendita – € 9,00+1,00 prevendita.

Posti ancora disponibili per entrambi gli spettacoli, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00.