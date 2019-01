Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“Amaie Energia e Servizi srl” comunica che a Sanremo sabato 12 gennaio il centro di raccolta comunale di via Q. Mansuino – Valle Armea rimarrà chiuso causa lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione del piazzale. Gli utenti domestici che avessero necessità di conferire i rifiuti ingombranti / legnosi/ ferrosi / ecc., possono usufruire del centro di raccolta di Coldirodi (strada Monte Ortigara 50), il pomeriggio, dalla 14.30 alle 18.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)