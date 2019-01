Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sarà un’occasione per conoscere le teorie degli storici dell’arte Hans Sedlmayr, Jean Clair, Wladimir Weidlé e Angelo Crespi, tutti autori di saggi – di diverso taglio – che analizzano le correnti visive con un approccio critico nei confronti dei loro mezzi espressivi.

Gli artisti presi in considerazione saranno i primi avanguardisti Emil Nolde, Marcel Duchamp, Piet Mondrian, gli artisti del dopoguerra e di oggi Robert Rauschenberg, José Serrano, Martin Kippenberger e Maurizio Cattelan.

