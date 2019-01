Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A seguito di una delibera adottata questa mattina dalla Giunta Municipale, il Comune di Imperia riprenderà la disponibilità dei parcheggi a raso e del parcheggio Monsignor Angeloni di Porto Maurizio, avvalendosi dei servizi di gestione della GO Imperia. Questa scelta consentirà un incremento di entrate per il Comune, motivato dal diverso trattamento economico che le norme attuali consentono alle pubbliche amministrazioni rispetto alle società di capitali e da una migliore razionalizzazione del servizio. “Oltre a ritenere questa modifica un doveroso riordino – commenta l’assessore al Bilancio, Fabrizia Giribaldi – la decisione odierna consentirà all’Amministrazione di reperire una parte consistente delle risorse necessarie ogni anno a ripianare i debiti ereditati dal passato”.

