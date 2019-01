Anche oggi gli studenti del Liceo Artistico di Imperia hanno scelto di non entrare a scuola, a causa della temperatura troppo bassa all’interno dell’edificio.

Al manifestarsi del problema, la Provincia ha immediatamente compiuto sopralluogo procedendo già da martedì con interventi effettuati dalla ditta incaricata, la quale ha riscontrato la rottura di un galleggiante della vaschetta di riempimento automatico dell’impianto di riscaldamento, guasto che è stato riparato ieri, mercoledì 9 gennaio. “Si è trattato di un problema esclusivamente tecnico e non, come erroneamente riportato da alcuni media, di un problema dovuto alla mancanza di fornitura del gasolio” sostiene la Provincia.

Michele Russo, dirigente provinciale del settore Patrimonio-Edilizia scolastica, afferma: “Tutti gli impianti delle scuole provinciali sono stati effettivamente accesi il 5 gennaio, quindi con due giorni di anticipo rispetto alla ripresa delle lezioni. Quanto verificatosi all’artistico è ascrivibile quindi a problemi tecnici e non di fornitura gasolio. L’impianto di riscaldamento è stato quindi ripristinato tempestivamente, tuttavia in questi casi occorrono alcuni giorni affinché le temperature siano idonee per l’attività scolastica all’interno dell’intero edificio. Comunque, dal sopralluogo avvenuto questa mattina, le temperature risultano di poco insufficienti (16 gradi) in sole due aule. La situazione generale è in netto miglioramento, ulteriori interventi saranno eseguiti per perfezionare l’efficientamento dell’impianto, soprattutto dove c’è una notevole dispersione termica, ovvero al primo piano dello stabile”.