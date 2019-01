Lutto a Imperia e in tutta la provincia per la prematura scomparsa avvenuta nella notte, a soli 35 anni, di Bahri Alan Tyka, dj imperiese, noto con il nome d’arte Bahri Djinn. Bahri, artista di origine tedesche, nato a Sanremo nel 1983, mancato nella notte, era noto non solo in Italia, ma anche all’estero dato che in passato si era esibito con successo nella nostra penisola, così come in Germania, Francia, Ungheria, Austria, India e Thailandia. Bahri faceva anche parte della Riviera Gang Crew, un gruppo di Dj locali molto apprezzato dai ragazzi che frequentano i locali del Ponente ligure. La “Riviera Gang Crew” sulla propria pagina Facebook lo ricorda così: “Quanta vita insieme, quante battaglie, non ci sono parole fratello”.