Ha raggiunto Ventimiglia la protesta dei sindacati dei trasportatori e conducenti contro il mobility package che verrà votato al Parlamento Europeo domani. Si tratta dicono i rappresentanti sindacali di cambiamenti delle regole di guida-Riposo degli autisti dei mezzi pesanti che vanno a scapito della sicurezza degli utenti della strada; non ci sono margini di trattativa se la proposta rimarrà questa.