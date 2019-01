Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I vigili del fuoco intervenuti per l’incendio di una baracca divampato a Cornigliano (Genova), sotto il ponte dell’autostrada, hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona. La vittima sarebbe un senza fissa dimora che trovava rifugio nella baracca. Il rogo potrebbe essere stato causato da una stufa elettrica. Il cadavere sarebbe di un uomo di circa 60 anni.

