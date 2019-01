Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale del torneo “Asb Classic” di Auckland in Nuova Zelanda, battendo il tedesco Peter Gojowcyk per 6-2 3-6 7-6 (5). Il 31enne tennista armese, numero 13 del mondo, in poco più di due ore ha sconfitto il tennista teutonico numero 40 nel ranking mondiale. Fognini ora sfiderà un altro tedesco, il 35enne Philip Kohlschreiber (34) che trionfò nel torneo di Auckland nel 2008.