Un 44enne sanremese è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie ucraina. Per un anno e mezzo, tra il 2014 ed il 2016, l’uomo avrebbe picchiato ed insultato la moglie, chiudendo anche a chiave la dispensa, obbligando la donna a chiedergli il permesso per poter mangiare. L’uomo avrebbe anche minacciato di morte la moglie e le avrebbe chiesto di cercare persone disposte a pagare per sesso di gruppo, come scrive “Il Secolo XIX”.