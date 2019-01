Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Gli spettacoli si terrano nella Sala Beckett di Via Vignasse 1 a San Lorenzo al Mare. Biglietti a € 6 sia adulti che bambini Pacchetto fratelli (paga solo un bambino) Pre vendita presso Elio Sport S. Lorenzo al Mare, acquistabili on line sul sito www.ilteatrodellalbero.it o

Parte domenica 13 gennaio alle 16 la 4a edizione della Rassegna che Il Teatro dell’Albero e il comune di San Lorenzo al Mare in collaborazione con il Teatro dei Mille Colori dedicano ai bambini. Quattro spettacoli che si concludono con una merenda offerta dagli organizzatori e che i bambini consumeranno insieme a genitori, nonni e agli attori stessi. Si inizia: il 13 gennaio con STORIE BREVI a cura dell’Associazione PANE E MATE di Fallavecchia (MI) il 20 gennaio con SALTAPICCHIO a cura di Gufo Buffo di TORINO il 27 gennaio con THE BUBBLES ROCK SHOW a cura di Billy Bolla e il Maestro LeMat il 3 febbraio con SI DIFFERENZIA CHE E’ UNO SPETTACOLO a cura del Teatro dei Mille Colori

