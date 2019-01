Il commento “Sparate ai migranti” pubblicato su Facebook rischia di mettere nei guai un’educatrice di un asilo nido comunale di Imperia, sui cui post sono in corso accertamenti della Polizia Postale. La donna, Mariarosa Mambrini, 60 anni, ha scritto “sparate” sotto un post in cui si condivideva l’appello lanciato dal Pd “Aprite i porti”. Una parola che ha suscitato numerose reazioni e critiche. Su Facebook la donna si definisce “cattolica, amante degli animali e dell’occulto”. La Procura valuterà se vi siano gli estremi per contestare il reato di istigazione all’odio razziale, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.