Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono pronti a condurre il 69° Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni li ha ribattezzati “fratello Sole e sorella Luna”. “Non abbiamo mai lavorato insieme, non vedevo l’ora. Avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma non è successo”. “Stimo Bisio, ero piccola e lui già lavorava. La cosa positiva è che devo imparare un nome solo, Claudio. Speriamo di colorare il festival, ma saremo rispettosi verso la gara” afferma la Raffaele. “Cerco sempre significati per le mie scelte: quest’anno sarà l’armonia al festival. Il 69 richiama lo ying e lo yang, l’avvicinamento degli opposti” dice Baglioni. In merito all’esclusione della canzone sulla pedofilia di Pier Davide Carone, Baglioni ha detto: “Non c’è stata censura”.