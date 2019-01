Nel 69° Festival di Sanremo, da martedì 5 sino a sabato 9 febbraio, Virginia Raffaele, dopo tre anni di seguito come ospite, indosserà i panni della padrona di casa, mentre per Claudio Bisio sarà un ritorno dopo il suo intervento nel 2013. In ogni serata dal Festival ci saranno almeno due cantanti ospiti. Per ora sono confermati Andrea Bocelli assieme a suo figlio, Giorgia ed Elisa. “Ci saranno anche ospiti non canori, non possiamo fare i nomi, ma i cognomi… Zalone” ha detto Bisio. Checco Zalone ha partecipato al Festival solo “virtualmente” due anni fa con un video per Al Bano.