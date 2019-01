Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Stamani a Genova alla stazione della metropolitana di Brin, a Certosa, un bimbo di 7 anni ha preso da solo la metro lasciando il papà in banchina dopo la chiusura delle porte. Il genitore ha subito contattato presidio fisso della sorveglianza privata di Amt. Grazie al sistema di controlli ottici e telecamere presenti sui treni e nelle stazioni e alla descrizione fornita dal genitore, il piccolo è stato ritrovato poco dopo a Brignole.

