Oggi pomeriggio i pompieri di Mentone sono intervenuti, in route du Val de Gorbio, per un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Per sicurezza tre appartamenti (in cui abitano 12 persone) sono stati fatti evacuare. Quattro persone (una coppia con un bambino ed una ragazzina di 13 anni) sono rimaste intossicate e sono state trasportate a La Palmosa e all’ospedale Pasteur di Nizza per i controlli medici del caso, come riporta “Nice Matin”.