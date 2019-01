Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Polizia di frontiera ha scoperto 4 immigrati nascosti dentro un container nell’area parcheggi adiacente a ponte Caracciolo, nel porto di Genova. I quattro, tutti adulti e presumibilmente del Maghreb, erano leggermente disidratati ma in buone condizioni e sono stati trasferiti all’ospedale Galliera. Gli agenti hanno sentito rumori provenire dal container. Hanno iniziato a bussare e hanno sentito che dall’interno rispondevano. Il container, sbarcato dalla Tunisia, era perfettamente sigillato dall’esterno.

