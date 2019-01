Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Organizzata dalla Compagnia Arcieri di San Bartolomeo il 05/06 Gennaio 2019 gara sui 18 metri il “Trofeo Befana” che ha aperto ufficialmente il calendario gare del tiro con l’arco del 2019. All’appuntamento hanno aderito, tra gli altri, anche 12 portacolori dell’Archery Club Ventimiglia. Sarebbero stati molti di più, ma l’influenza e il lungo weekend sulla neve hanno penalizzato il club. L’Archery Club Ventimiglia ha chiuso alla grande il 2018 costellato da lusinghieri risultati ottenuti sia in campo giovanile che nella categoria superiore. La società ventimigliese cercherà di confermarsi anzi di migliorare nel 2019 ancor più le proprie prestazioni. Ecco i risultati: Arco olimpico senior femminile: 5) Magda Biancheri

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)