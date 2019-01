Per la costruzione del nuovo Palasport il Comune di Sanremo valuta la proposta del consorzio Sicrea Spa di Reggio Emilia. L’inizio dei lavori potrebbe scattare dopo l’estate. È previsto un edificio in cemento armato, legno e vetro, con un’altezza massima di 14 metri ed una superficie di 5.800 metri quadri su tre piani. All’interno una piscina da 25 metri, una palestra-campo per basket, pallavolo e calcio a 5, due per le arti marziali e una per il fitness, più un bar-ristorante. Il costo complessivo è stimato in 14,5 milioni di euro, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.