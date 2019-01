I judokas matuziani allenati dal Benemerito M °Michele Luigi De Maria del Byakko Tai Sanremo, hanno partecipato al prestigioso incontro coordinato da un Tecnico Sportivo d’eccellenza Ezio Gamba e coadiuvato da tecnici di rilievo internazionale.

Sono più di mille i judoka che da giovedì 3 e fino a domenica 6 gennaio hanno affollato il maxi-tatami nel Pala Bella Italia Village a Lignano Sabbiadoro per il 20° Judo Winter Camp. Si tratta di una vera e propria calata di atleti provenienti da dodici nazioni, ben novantuno le delegazioni nelle quali ci sono numerosissimi campioni affermati a livello mondiale, vincitori di medaglie olimpiche, atleti attualmente ai vertici della “World Ranking List”, tutti lanciatissimi verso la qualificazione olimpica.

Presenti alla manifestazione sei atleti del simposio Matuziano di cui, nella categoria esordienti B, Galasso Simone, Di Michele Jody, Carbonetto Matteo e Di Michele Nicole, nella categoria cadetti Folegatti Alessandro e non per ultimo Lombardi Mattia nella categoria Junior, tutti accompagnati dal tecnico Marco Carbonetto.

Erano presenti più di mille Atleti, tra cui i migliori judoka azzurri da Fabio Basile a Odette Giuffrida, Edwige Gwend, Matteo Marconcini, Alice Bellandi, Matteo Medves, ma anche i “grandi” del recente e glorioso medagliere italiano ed oggi coach come Ylenia Scapin, Roberto Meloni, Antonio Ciano, Paolo Bianchessi il grande Pino Maddaloni e molti altri.

E stato un grande evento, emozionante e carico di entusiasmo, oltre mille judoka sullo stupendo tatami del Pala Bella Italia Village, tecnici e atleti affermati con centinaia di giovani il cui sogno è quello di diventare campioni, proprio come quelli che a Lignano potranno sfidare e conoscere.

Anche per questo appuntamento i giovani atleti del Byakko Tai, hanno dato un’ottima prova con una maturata preparazione nell’affrontare gli incontri di questo 20° Winter Camp allenandosi e combattendo con autorevolezza al meglio delle proprie possibilità.

La stagione è appena agli inizi ma i judoka Sanremesi sono pronti e dopo questo appuntamento si sentono molto carichi e preparati per le prossime importanti competizioni.

Continua l’attività del Judo ASD Byakko Tai Sanremo, presso la palestra del Solaro con 240 metri quadri di tatami, dando la possibilità per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alle discipline praticate nel Dojo di provare in modo gratuito per tutto il mese di gennaio.