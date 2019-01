Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 12 gennaio alle ore 21.15 al Teatro dell’Attrito di Imperia sarà presentato il libro “Perché non vadano mai via”, storie minime di un paese di mare. E’ previsto un reading teatrale a cura di Cristina Pinna con Emilio Grollero, Simonetta Tassara, Mauro Bico e Giampaolo Grollero. Info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

