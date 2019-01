Ci sono 4 nuovi indagati nell’inchiesta sui rapporti tra Asl e clinica Sant’Anna di Imperia per i viaggi con le ambulanze e gli esami clinici di pazienti della casa di cura, prestazioni addebitate senza motivo al servizio pubblico. Nel mirino 1500 trasporti sospetti e 5000 analisi di laboratorio per un presunto danno erariale stimato in 400 mila euro. Oltre a Giandomenico Poggi, direttore del Dipartimento dei servizi dell’Asl e Lorenzo Anfossi, ex responsabile relazioni esterne e istituzionali per la Sant’Anna, sono indagati Stefano Ferlito, dirigente del 118, Roberto Tribuno, Maria Paola Paraone e Giancarlo Garello, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.