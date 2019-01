Il 25enne centrocampista sanremese Stefano Sturaro nella fase invernale del calcio mercato passa dalla Juventus al Genoa, tornando a vestire la maglia del club in cui è cresciuto a livello giovanile e con cui ha debuttato in serie A. Si tratta di un prestito con opzione di riscatto per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il tecnico Cesare Prandelli avrà così il centrocampista di quantità di cui aveva bisogno. Nell’estate 2018 Sturaro era passato in prestito allo Sporting Lisbona, ma per un infortunio ad una caviglia non ha mai giocato con i biancoverdi portoghesi. Sturaro rientrerà dal prestito e poi passare al Genoa dopo aver superato le visite mediche. L’incontro decisivo dovrebbe tenersi domani.