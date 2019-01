Il concerto del tenore Gaetano Labalestra, accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caso dal titolo “Il Natale è passato! Lo ricordiamo cantando” si terrà venerdì 11 gennaio alle ore 20.30 nella Chiesa Anglicana di Bordighera. L’ingresso è libero.

Chiesa Anglicana Venerdì 11 gennaio 2019

Concerto del tenore Gaetano Labalestra

Pianoforte: Vincenzo Caso

Il Natale è passato!

Lo ricordiamo cantando

1 White Christmas – Bianco Natal (Irving Berlin)

2 Adeste Fideles (anonimo)

3 Astro del Ciel (anonimo)

4 The day after (Yiruma) solo piano

5 Parlami d’Amore Mariù (Neri-Bixio)

6 Dolce sentire (Ortolani)

7 Panis Angelicus (Frank)

8 W Nocturne (Hisahishi) solo piano

9 Ave Maria (Schubert)

10 Musica proibita (Gastaldon)

11 Non ti scordar di me (De Curtis)

12 Brano solo piano

13 Malia (Tosti)

14 Parla più piano (Rota)

15 Malafemmena (Totò)

16 O sole mio (Di Capua)

Gaetano Labalestra è nato a Palagianello (Taranto) nel 1971. Residente a Sanremo ha al suo attivo numerosi interventi e partecipazioni in campo musicale. Nel 1998 è stato ospite ad una serata di Gala a Verona presso Villa Arvedi con la cantante Wilma Goich. Sempre nel 1998 ha partecipato come ospite ad una serata di beneficenza con il gruppo cabarettisti dei “Tre Tre” e nel 2000, sempre come ospite, ad un concerto lirico a Martina Franca (Taranto). Nel 2001 ha conseguito il 1° posto al Festival Musicale di Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini). Nel 2003 primo classificato ad una puntata, con il 41% dei voti, della trasmissione “La Corrida” (Canale 5). Nel 2003 secondo classificato al Festival degli Interpreti di Finale Ligure. Nel 2003 è stato ospite con un brano inedito in italiano allo Sporting di Montecarlo. Nel 2004 ha partecipato al Concorso Internazionale per tre categorie di canto: Camera, Leggera, Musical ottenendo il primo posto nella categoria Leggera e il primo posto assoluto nelle tre Categorie, nonché premiato con la medaglia d’argento della Camera dei Deputati, dall’ Onorevole Pier Ferdinando Casini. Nel 2005 è primo classificato al Concorso Internazionale delle tre categorie per il secondo anno consecutivo e premiato con la Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi. Nel 2006 è stato ospite a Rai 2 per Miss Val D’Arda Fiorenzuola, Castell’Arquato. Nel 2007 ha partecipato come ospite a vari concerti lirici nella città di Genova per il WWF e su Rai 2 alla terza serata per Miss Val D’arda Fiorenzuola Castell’Arquato. Sempre nel 2007 è stato ospite per il canale SKY a Sanremo durante il Festival omonimo. Ha ottenuto, nel 2007, un attestato di frequenza alle selezioni di Castrocaro Terme. Nel 2008 è al Teatro San Babila di Milano nell’operetta “Il Paese dei Campanelli” nel primo ruolo del Capitano Hans ripetendo con successo lo stesso ruolo al Palazzo Dei Congressi di Salsomaggiore. Sempre nel 2008 vince la puntata del programma “La Botola” condotto da Fabrizio Frizzi su Rai 1. Nel 2008 canta nella Chiesa della Marina (Sanremo) arie sacre e canti natalizi a cappella. Nel 2009 partecipa al programma “I Raccomandati” condotto da Pupo, vincendo la puntata e aggiudicandosi la finale, in onda su Rai 1. Nel 2009 canta al teatro del Casino di Sanremo per un concerto in beneficenza. Nel 2009 canta a Montecarlo per la Nazionale Femminile di volley alla presenza del Principe Alberto, l’Inno Nazionale italiano riscuotendo un grande successo. Nel 2009 è al Teatro Ariston di Sanremo nel secondo cast per l’opera lirica pop di “Anastasia” del compositore Bruno Contini. Nel 2009 inaugura gli eventi estivi in Piazza Colombo a Sanremo con grande successo e con la partecipazione di Arisa. Sempre nel 2009 è ospite a Salsomaggiore con un soprano e Cristiano Malgioglio, esibendosi in vari brani pop classici riscuotendo grande successo. Nel 2009 è ospite a Castell’Arquato per Miss Val D’Arda. Nel 2010 partecipa ad un concerto a Villa Ormond (Sanremo). Nel 2010 partecipa come ospite a Loano (Savona) per la finale del “Festival degli Interpreti” e gli viene consegnata con altri artisti la Stella del Festival. Nel 2011 presenta un video e brano inedito dedicato ai 150° dell’Unità d’Italia: un filmato con un brano molto commovente e con una bella storia, premiato con una lettera di ringraziamento e di elogio dal Presidente della Repubblica Italiana Napolitano. Nel 2011 ottiene un riconoscimento nell’ambito della cultura in Sanremo, come uno dei vincitori del Premio Award Sanremo (Concorso Internazionale). Nel 2012 canta in un concerto per pianoforte e voce con il M° Aliano Frediani nella nuova piazza di Palagianello (TA) in occasione della Pasqua. Nel 2012 partecipa al concorso Italiani nel mondo a Bruxelles con il brano “Gente d’ Italia” classificandosi terzo. Nel 2014, lavora a vari concerti pop classici e partecipa ad un concorso di canto lirico organizzato dal soprano Fiorella Di Luca, insegnante di fama internazionale. Sempre nel 2014 è ospite di una serata della Rassegna Musicale d’autore (Dietro le quinte di una canzone) esibendosi in un brano dell’autore Detto Mariano. Nel 2017 è ospite al Festival Mare per il giornale “La Stampa” con un brano “Un amore così grande”. Sempre nel 2017 è ospite negli eventi collaterali per il Festiva di Sanremo al Teatro del Casino, interpretando canzoni di Claudio Villa.

Vincenzo Caso. Artista poliedrico, pittore, restauratore, musicista nato a Salerno nel 1969. La sua formazione pianistica comincia all’età di otto anni con i primi studi e successivamente con l’avviamento al Conservatorio di Musica di Salerno, In quegli anni di formazione collabora con musicisti nel ri-arrangiamento di brani midi, realizza le prime esperienze in orchestre da ballo e come pianista per ricevimenti. Scelte di vita lo conducono a lasciare la musica dopo aver raggiunto un discreto livello di studio per dedicarsi alla pittura ottenendo importanti riconoscimenti e premi in concorsi e rassegne artistiche a livello internazionale, Organizza mostre personali e collettive per poi trasferirsi a Sanremo per necessità lavorative. Nel 2005 realizza un DVD sul tema di Orfeo con musiche e immagini e video dove la peculiarità è la rimodellazione delle immagini e la modulazione dei colori in sincrono con la musica. Dopo un lungo periodo di inattività per occuparsi dell’arricchimento professionale si riaccosta allo studio del pianoforte ove tuttora è seguito dalla pianista Sonia Soprano.