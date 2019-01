Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Centro ufologico Mediterraneo segnala due nuovi avvistamenti di ufo in Liguria. Una segnalazione, corredata da video e foto, arriva da Genova Rivarolo. Altri avvistamenti sono stati segnalati a Imperia. Infine, ufo sarebbero stati avvistati in altre zone d’Italia: Catania, Cava d’Ispica (Ragusa) e Peschiera Borromeo (Milano).

