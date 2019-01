Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Posti ancora disponibili per entrambi gli spettacoli, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00.

Venerdì 18 gennaio alle ore 21.15 al Teatro Centrale il balletto “Danza d’autore” con brani tratti dal repertorio della Compagnia Ariston Proballet, una realtà artistica diretta dal coreografo Marcello Algeri e da Sabrina Rinaldi, nata nel 1999. Lo spettacolo ne propone alcune coreografie tratte da: CARMEN (musiche di BIZET) dove vengono proposte le Overture dei 4 atti, i sentimenti predominanti sono la forza e la delicatezza, SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE (musiche di F. MENDELSSOHN) con l’overture e la scena magica dove si balla la grande letteratura di Shakespeare, SERATA VIENNESE (musiche di J. STRAUSS) con un tripudio di costumi e di bellezza nel Bel Danubio Blu, nel Kaiser valzer e nella Marcia di Radetsky, SINATRA SUITE (musiche di F. SINATRA) con le loves songs e lo swing tipico di quell’epoca dove il sentimento predominante è la gioia, LE QUATTRO STAGIONI (con musiche di A. VIVALDI) dove i sentimenti cercano di trovare il loro posta nell’anima umana. Gli autori MUSICALI sono prestigiosi: BIZET, MENDELSSOHN, STRAUSS, SINATRA, VIVALDI in una evoluzione di sentimenti che cresce per arrivare all’unione delle 4 Stagioni dove questi sentimenti trovano il loro posto nle”animo umano. Prezzi di ingresso PLATEA: € 20,00+ 2,00 prevendita GALLERIA € 18,00+ 2,00 prevendita – € 15,00+ 2,00 prevendita

