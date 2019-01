Nella Basilica di San Giovanni a Imperia Oneglia, affollata per la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, esposta da alcuni giorni, un uomo ha rubato l’elemosina, ma poco dopo si è pentito, si è confessato ed ha riconsegnato alcune centinaia di euro al parroco. Una volta accortosi dell’ammanco dalla cassetta dell’elemosina in sacrestia, il parroco aveva allertato i Carabinieri in servizio d’ordine per la reliquia. Poco dopo però l’autore del furto, preso da scrupoli di coscienza, ha consegnato il maltolto.