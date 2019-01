Si è conclusa l’avventura delle ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, in Coppa Italia calcio a 5 femminile in serie C. Ieri al Palazzetto dello Sport di Varazze durante le semifinali hanno affrontato le ragazze di Città Giardino Marassi perdendo alla fine per sette reti a quattro. Oggi, invece, le biancorosse hanno sconfitto lo Spezia Calcio per 6 a 4 aggiudicandosi la finale e conquistando il 3° posto. “Siamo arrivate terze, alla fine è andato tutto bene – commenta il formidabile portiere della squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Eleonora Mazzulla – Peccato che non ci fosse il premio per miglior portiere, sennò l’averi vinto io”. “E’ stata una partita tiratissima, dove siamo andati in vantaggio sul 4 a 0 tenendo molto bene il risultato nella prima parte – dichiara mister Ivan Busacca – Poi si è fatta sentire la stanchezza, ma le ragazze sono state molto brave, nonostante le avversarie abbiano provato a metterle in difficoltà. Una meritata vittoria delle ragazze, mi complimento con tutte loro”.