Oggi, alla Spiaggia d’Oro di Imperia, in una bella mattinata di sole 213 persone si sono tuffate in mare per il tradizionale cimento invernale, con temperatura dell’acqua di 15 gradi. Il nuotatore più anziano è Salvatore Lombardo, di 85 anni, la donna Giuseppina Valenti, di 83. Il più piccolo è stato Matteo Crescente, nato il 31 luglio 2012. I partecipanti arrivati da più lontano sono un venezuelano ed un’ucraina.