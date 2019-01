Grazie ad un successo di misura sul Borgaro nella finalissima, lo Scarioni Milano si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo Biancazzurro – Città di Sanremo, organizzato dalla Sanremese Calcio e dalla Virtus Sanremo e riservato alla categoria Esordienti a 9 giocatori.

L’ultimo atto della manifestazione è stato combattutissimo e si è deciso solamente grazie alla rete di Adriano Tarquini in apertura di secondo tempo, realizzata poco prima che il suo compagno Marco Pucci (poi premiato come miglior portiere) parasse il rigore del possibile pareggio.

Onore, comunque, al Borgaro che, oltre al secondo posto, ha portato a casa anche il premio di miglior giocatore con Riccardo Perinetti e il titolo di capocannoniere con Fabio Rosato (autore di 7 reti).

Le società organizzatrici si sono dovute accontentare del terzo e del quinto posto, conquistati rispettivamente da Virtus Sanremo e Sanremese. La Virtus ha vinto ai calci di rigore la finale di consolazione contro i francesi del Roquebrune Cap Martin (da segnalare la prova di Melanie Florencio, che non ha affatto sfigurato di fronte ai colleghi maschi), vincitore ai quarti di finale proprio contro la Sanremese.

A seguire buona prestazione dell’Albissola, sesta classificata, con una squadra composta interamente da 2007, quindi nelle posizioni di rincalzo si sono piazzate, nell’ordine, Vibe Ronchese, Azzano, Atletico Argentina, CAS Sacconago (con il bomber Andrea Coppi, autore di 7 reti, ex aequo con Rosato a cui è andato il premio poiché più giovane di qualche mese), Don Bosco Vallecrosia e Nuova Frigirola, quest’ultima vincitrice del premio fair-play.

Il comitato organizzatore vuole infine ringraziare tutte le società presenti e tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita del torneo. Una manifestazione che ha potuto godere anche di un sole primaverile, se si pensa che le prime gare del pomeriggio si sono disputate con una temperatura di 15 gradi.

Di seguito, riportiamo tutti i risultati della due giorni di calcio (e non solo, considerato la spettacolare sfilata del sabato sera in Via Matteotti) e i premi assegnati al termine della manifestazione (per trasparenza, inseriamo le prime 3 posizioni dei riconoscimenti individuali).

Virtus Sanremo – CAS Sacconago 4-0

CAS Sacconago – Azzano San Paolo 0-4

Virtus Sanremo – Azzano San Paolo 7-1

Atl. Argentina- Roquebrune 1-2

Scarioni – Roquebrune 3-0

Atl. Argentina – Scarioni 0-10

Sanremese – Nuova Frigirola 11-0

Vibe Ronchese – Nuova Frigirola 3-1

Sanremese – Vibe Ronchese 4-0

Albissola – Don Bosco 4-1

Don Bosco – Borgaro 1-6

Albissola – Borgaro 1-5

CAS Sacconago – Argentina 0-2

Nuova Frigirola – Don Bosco Vallecrosia 0-1

Atletico Argentina – Nuova Frigirola 2-0

CAS Sacconago – Don Bosco Vallecrosia 6-0

Atletico Argentina-Don Bosco Vallecrosia 8-0

CAS Sacconago-Nuova Frigirola 5-0

Virtus Sanremo – Albissola 4-1

Scarioni – Vibe Ronchese 4-1

Sanremese – Roquebrune 0-2

Borgaro – Azzano 7-1

Roquebrune-Borgaro 0-3

Virtus Sanremo-Scarioni 0-3

Albissola – Vibe Ronchese 2-0

Sanremese-Azzano 5-1

Finale 7°-8° posto: Vibe Ronchese-Azzano 4-2

Finale 5°-6° posto: Sanremese-Albissola 3-1

Finale 3°-4° posto: Virtus Sanremo-Roquebrune 5-3 d.c.r.

Finale 1°-2° posto: Scarioni-Borgaro 1-0

Capocannoniere: ROSATO (Borgaro) 7 reti, COPPI (Sacconago) 7 reti, Martelli (Sanremese) 6 reti.

Miglior giocatore: 1) PERINETTI (Borgaro). 2) Condoluci (Sanremese) e Gaggero (Albissola)

Miglior portiere: 1) PUCCI (Scarioni). 2) Fracchia (Virtus Sanremo) e Reale (Borgaro)

Premio fair-play: NUOVA FRIGIROLA