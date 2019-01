Ieri a Sanremo, nella zona di San Lorenzo, in strada Costa Fallita, un alloggio è stato completamente distrutto dal fuoco. Il proprietario ha raccontato ai pompieri che si è verificato un corto circuito e che da una fiammata improvvisa si è sprigionato il fuoco. La violenza del rogo ha impedito ai vigili del fuoco di salvare l’immobile. Oggi in un sopralluogo sarà verificata l’entità dei danni, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.