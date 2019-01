Una delegazione del gruppo “Le Nuvole di Savigliano”, che si occupa di tempo libero e giovani disabili, ha visitato Sanremo dove resterà anche oggi.

Cinque dei dieci presenti sono stati ricevuti, in Comune (nell’Ufficio del sindaco), dal vicesindaco Costanza Pireri, accompagnati da un membro dell’associazione I Colori della Gioia che sta offrendo loro il supporto logistico a Sanremo. “Il vicesindaco – dice la presidente del’associazione Isabella Berardo – è stato molto gentile e ci ha anche regalato ticket per il luna-park”. I giovani sono stati poi all’Hotel Des Anglais. Ma qual è progetto che presenteranno proprio a Sanremo in concomitanza con il Festival? “Il rapper veronese Shy – anticipa la Berardo – ha scritto una canzone che parla di noi. Sette nostri ragazzi ne canteranno il ritornello”. Così martedì 5 febbraio, in occasione del primo giorno di Festival, alle 17 all’Hotel Des Anglais, verrà illustrato il progetto e sarà presentata la canzone.Ancora la presidente: <Vogliamo dimostrare come anche dei diversamente abili possono arrivare dove arrivano i ragazzi normodotati. Speriamo poi che la canzone abbia una eco in tutta Italia”.