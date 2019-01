A Sanremo 19 appartamenti vengono venduti tramite aste giudiziarie. Gli alloggi sono messi all’incanto con prezzi al metro quadro che sono mediamente meno della metà di quelli di mercato. L’elenco dettagliato si trova sul sito del tribunale di Imperia. Due tra i pezzi pregiati sono un alloggio in via Fratelli Asquasciati (104 metri quadrati, si parte da una base da 268 mila euro) ed uno in via Privata Serenella (129 metri quadrati, con base d’asta 296 mila euro), come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.