Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Alle ore 1 partenza verso la cima, attraverso le località di Sant’Antonio, Borniga, Al Pin, Abenin, fino alla Bassa di Sanson e Cima Marta ; bivacco con bevande calde e dolci, poi discesa nella Foresta di Gerbonte sino a Realdo. Pranzo in rifugio alle ore 13.

Si camminerà per circa 4 ore fino al punto di osservazione, la Cima Marta tra Italia e Francia. All’alba bivacco e rientro a Realdo. Il programma potrà essere modificato in relazione alle condizioni meteo, nel caso di nevicata si utilizzeranno le racchette da neve .

Oggi e domani, domenica 6 gennaio, l’ Associazione Monesi Young organizza una nottata nel Parco delle Alpi Liguri , in mezzo alla neve, per attendere l’alba.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)