Nel pomeriggio di ieri, un singolare appuntamento nel piazzale della caserma “Somaschini” di Imperia, sede del Comando Provinciale.

La Befana Lea, in anticipo rispetto al calendario, ha dedicato qualche ora di tempo ai più piccoli, ai quali ha distribuito la tradizionale calza: circa 50 bambini, figli dei Carabinieri che operano in provincia.

Nessuno ha trovato carbone. Anzi: il panettone delle Feste, dolciumi, torroncini, pop-corn, zucchero filato, tra palloncini e la simpatia di un clown.

Un pomeriggio un po’ fuori dagli schemi, per festeggiare il Natale lasciando anche spazio ai più piccoli – i veri protagonisti del pomeriggio – aprendo loro le porte della caserma, attraversate dalla befana a bordo di un sidecar montato su Vespa, che è stata raggiunta dai bambini subito dopo l’arrivo ed ha distribuito le calze.

“Una festa dell’Arma per l’Arma”, come ha ricordato il Comandante Provinciale, nel solco della volontà del Comando Generale di testimoniare, anche nelle provincie più lontane, il senso di appartenenza, lo spirito di corpo e la coesione che unisce gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Si rivolge un particolare ringraziamento alla Befana Lea, alla Pasticceria Roberto Dirito di Rizziconi, alla Signora Gloria Baldassarre, al Parco Mirtilla, alla Famiglia Pira dell’ex Albergo Angela di Pieve di Teco per la gentile e preziosa collaborazione.