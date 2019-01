Virginia Raffaele e Claudio Bisio presenteranno il Festival di Sanremo 2019 assieme al direttore artistico Claudio Baglioni da martedì 5 sino a sabato 9 febbraio. Entrambi saranno al Casinò mercoledì 9 gennaio insieme a Baglioni per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Festival. La Raffaele e Bisio in passato sono già stati al Festival come ospiti (la Raffaele più volte, compreso il 2018). Raccoglieranno il testimone di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, co-conduttori con Baglioni del Festival di un anno fa.