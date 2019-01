E’ stato rinviato, per motivi di salute, di alcuni attori lo spettacolo teatrale che sarebbe dovuto andare in scena domani sabato 5 Gennaio alle ore 21 nella Sala Polivalente comunale di Vallecrosia dal titolo “Streghe … tarocchi e misteri”, della Compagnia Teatrale, TEATRO 2 punto Zero di Bordighera.

Lo spettacolo, che rientrava nel calendario di eventi comunali denominato “Aspettando il Natale”, verrà recuperato nel periodo di Carnevale. La compagnia si scusa con l’amministrazione di Vallecrosia ed i tanti appassionati.