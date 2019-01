Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domenica 6 gennaio alle ore 10.00 i bambini ricoverati in Pediatria ad Imperia riceveranno la visita di una Befana davvero speciale che direttamente dalla P.A. Croce Bianca di Imperia si recherà in reparto portando doni e dolcetti. Sempre domenica 6 gennaio alle ore 16, una rappresentanza di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo accompagnati da una singolare Befana, distribuirà calze e dolci ai piccoli del reparto di Pediatria di Sanremo.

