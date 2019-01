Un tossicodipendente che si era iniettato eroina ha avuto un arresto cardiaco ed è stato salvato da alcuni amici che hanno allertato il 118. L’uomo, soccorso nei pressi della stazione di Albenga, è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata salvata in vita. I Carabinieri hanno rintracciato e fermato lo spacciatore, un 33enne albenganese, in regime di sorveglianza speciale, che avrebbe venduto tre dosi di eroina al tossicodipendente.