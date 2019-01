E’ morto oggi, per un’emorragia interna, il 90enne coinvolto in un incidente stradale ieri a Sestri Ponente (Genova). L’uomo è morto dopo ore di agonia in ospedale. Il ciclomotore su cui viaggiava si era scontrato con un’auto e l’anziano aveva poi sbattuto contro il palo di un semaforo.