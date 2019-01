Sull’Aurelia a Sanremo, nella zona di Villa Helios è stato investito da un’auto che lo ha sbalzato dalla sella della moto facendolo volare per decine di metri sull’asfalto. Azelio “Chicco” Martinelli, poliziotto 50enne residente a Ospedaletti, trasferito d’urgenza al “Santa Corona” di Pietra Ligure, è ricoverato in prognosi riservata. L’uomo è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico per porre rimedio a politraumatismi e lesioni interne, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.