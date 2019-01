Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese nel mercato invernale ha tesserato Andrea Morelli, estremo difensore nato nel 1999. Il suo cartellino è di proprietà del Lecce, nelle ultime stagioni ha giocato in serie D con Altamura e Vastese.

