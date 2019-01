La Sanremese ha un cuore grande e scende in campo per sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica.

È in vendita da domani il calendario biancoazzurro 2019, 12 foto che rinsaldano ancora una volta la forte unione tra il settore giovanile e la prima squadra. In ogni scatto c’è tutto il legame tra chi lavora per la crescita dei biancoazzurri del futuro e chi ogni domenica scende in campo al “Comunale” per portare la Sanremese sempre più in alto.

“Un ringraziamento allo staff del settore giovanile e a tutto il team della prima squadra capitanato da mister Lupo che si sono messi a disposizione con generosità – commenta Emanuele Capelli, direttore marketing e comunicazione biancoazzurro – da tre anni a questa parte la Sanremese si impegna con continua e crescente dedizione non solo alla crescita dei valori sportivi ma anche di quelli umani”.

Il costo del calendario è di 10 euro e l’intero ricavato sarà donato all’Associazione Italiana Fibrosi Cistica sezione Liguria.

Sarà possibile acquistarlo a partire da domani a Pian di Poma in occasione del 1° Trofeo Biancoazzurro e domenica alla cassa del “Comunale” prima di Sanremese – Lavagnese.

La fibrosi cistica è la più comune fra le malattie genetiche gravi, presente dalla nascita in quanto dovuta a un’alterazione genetica. In Italia c’è un portatore sano ogni 25 persone circa. La coppia di portatori sani, a ogni gravidanza, ha una probabilità su quattro di avere un figlio malato. Altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire la maggiore compromissione sono i bronchi e i polmoni provocando, con il tempo, insufficienza respiratoria.

La ricerca, quindi, è fondamentale nella battaglia.

E la Sanremese ha scelto di sostenerla.