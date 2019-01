Ad Imperia Oneglia oltre 500 fedeli hanno accolto nella chiesa dell’Annunziata la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, che resterà a Imperia sino a domenica 6 gennaio. La reliquia (un’ampolla con il sangue di Wojtyla), è stata trasferita, in processione, nella basilica di San Giovanni per l’adorazione. “Il sangue è stato prelevato negli ultimi mesi della malattia del Papa, quando si prospettava la possibilità di sottoporlo a trasfusioni. E’ una reliquia itinerante che gira nelle parrocchie. Un grazie particolare al Comitato di San Giovanni per il supporto tecnico” dice all’Ansa don Ennio Bezzone, organizzatore dell’evento