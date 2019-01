Ladri hanno fatto irruzione la notte scorsa a Imperia in via Ronchi Brighei, nel pollaio di Simone Manganello, 28enne titolare di un’azienda agricola. Manganello alleva 250 galline che gli danno circa 200 uova al giorno, poi smerciate a privati, ristoranti, macellerie. La scorsa notte con una cesoia ignoti hanno tagliato la recinzione nei pressi di un fitto roveto ed hanno rubato una sessantina di galline. Il bottino, tenendo conto che una gallina può arrivare a costare sui 10 euro, ammonta a circa 600 euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.